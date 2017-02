Nível do Rio Acre continua subindo, chega a 12,71 metros e Defesa Civil inicia limpeza de abrigo

O Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre, permanece subindo

O nível do Rio Acre continua subindo na Capital nesta segunda-feira (20). De acordo com medição feita pela Defesa Civil Estadual às 6 h da manhã, o manancial atingiu 12,71 metros em Rio Branco. A cota de alerta é de 13,50 metros e de transbordo é de 14,00 metros.

“Ainda na semana passada, quando o Rio Acre atingiu os 12 metros em Rio Branco, nós iniciamos o processo de limpeza do parque de exposições, hoje passaremos o dia observando o comportamento do manancial, se continuar elevando o nível das águas, daremos início à construção dos abrigos”, declarou o chefe da Defesa Civil Municipal, coronel George Santos.

Brasileia

Em Brasileia, o Rio Acre continua com vazante, na manhã de domingo as águas atingiram o nível de 5,22 metros e nesta segunda-feira, 3,70 metros.

Xapuri

Em Xapuri, o rio também apresenta sinais de vazante, chegando a marca de 7,34 metros. Mas a previsão é de chuva no município.

Riozinho do Rola

O Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre, permanece subindo, atingindo a marca de 11,20 metros com previsão de mais chuva para esta segunda-feira (20). Com informações Nany Damasceno