Municípios acreanos receberão recursos para aprimorar serviços farmacêuticos

Os municípios acreanos de Bujari e Porto Walter compõem a seleta lista do Ministério da Saúde que vão aprimorar a qualidade e estrutura dos serviços farmacêuticos das unidades de Saúde. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (Qualifar-SUS).

Ao todo, 65 municípios – dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins- receberão. O montante poderá ser destinado para a contratação de profissionais, além do aprimoramento dos serviços de conectividade dos locais.

O Objetivo é proporcionar agilidade no atendimento à população e melhorar a organização dos estoques de medicamentos. O recurso foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

“Devemos melhorar a qualidade dos serviços ofertados com recursos que temos disponíveis e, sem dúvidas, o investimento na informatização é um dos caminhos” afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante entrevista à imprensa nacional ao justificar a ampliação no investimento e no aprimoramento da informatização do programa. Com informações Folha do Acre