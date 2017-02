EMURB e SEMSUR avançam com limpeza e manutenção viária em bairros de Rio Branco

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) avançaram substancialmente com o trabalho de limpeza pública e manutenção viária na capital, serviços que estão vinculados à garantia da mobilidade e à saúde coletiva: nos bairros por onde realizou a Ação de Limpeza, a SEMSUR atua em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) no enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Já estamos no oitavo bairro daqueles apontados como prioridade absoluta no combate ao mosquito Aedes aegypti”, disse Kellyton Carvalho, secretário municipal de Serviços Urbanos. Ele lembra que desde a deflagração, no dia 02 de janeiro, a Ação de Limpeza já recolheu mais de 3,2 mil toneladas de lixo e entulho, deixando completamente limpas, roçadas e capinadas as localidades indicadas como de alta incidência de focos do mosquito.

Mesmo enfrentando todas as dificuldades impostas pelo rigoroso inverno, Rio Branco está vencendo a guerra contra o Aedes aegypti, pois as notificações dos casos de dengue caíram drasticamente este ano em comparação a 2016. Para os moradores dos bairros por onde é realizada, a Ação de Limpeza é uma excelente oportunidade de manter os quintais limpos e ter as ruas de suas localidades sem lixo e entulho.

De seu lado, a EMURB vem se fazendo presente todos os dias em vários bairros e, mesmo com as dificuldades impostas pela crise econômica, as frentes de trabalho seguem melhorando as condições de tráfego em vias estruturantes e corredores de ônibus, como a Rua Boa União, no bairro Boa União, na Baixada da Sobral. Essa via liga o bairro Boa União à Estrada da Sobral e a outras regiões, configurando-se, de acordo com o diretor Técnico da EMURB, engenheiro José Carlos, como uma das mais importantes vias de circulação do transporte coletivo da Baixada da Sobral.

A EMURB também está presente nesta segunda-feira, 20, na Rodoviária Internacional de Rio Branco, onde está recompondo o pavimento dos acessos dos passageiros e nas plataformas dos ônibus. “Estamos aqui cumprindo mais uma demanda. Todo o pátio terá o pavimento revisado, além dos locais onde os ônibus estacionam”, explicou Antônio Carlos, encarregado do serviço pela EMURB.

A Rodoviária Internacional de Rio Branco é um dos complexos rodoviários mais modernos do país. O local conta com integração de mais de 20 companhias de ônibus para operação em linhas de longa distância. Há boa infraestrutura e diversos serviços aos passageiros. No segundo piso funciona a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS). (Asscom)