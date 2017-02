Confira o que foi destaque no futebol neste domingo

Fique por dentro do resumo das principais partidas do dia

FLAMENGO 4 x 0 MADUREIRA

Gols: Mancuello, Guerrero, Diego e Lucas Paquetá

Com força completa, o Rubro-Negro não teve qualquer dificuldade e venceu sem sustos, garantindo a vantagem do empate na semifinal contra o Vasco.

LINENSE 0 x 4 PALMEIRAS

Gols: Michel Bastos, Lucas Barrios, Willian e Raphael Veiga

Em um jogo tranquilo em Araraquara, os reforços palmeirenses balançaram as redes para garantir a equipe na liderança do Grupo C. As notas alta e baixa foram Dudu e Moisés: o primeiro jogou demais, embora não tenha marcado, e o segundo sofreu uma lesão no joelho e saiu de campo direto para o hospital.

ATLÉTICO-PR x CORITIBA

Em uma decisão histórica, as duas equipes decidiram não jogar pelo fato de a Federação Paranaense ter impedido a transmissão da partida por meio dos canais dos clubes nas redes sociais. Como ambos não venderam seus direitos à Globo, decidiram fazer um transmissão própria no Youtube, contratando produtora, narrador e repórteres. A alegação da Federação foi a de que a equipe de transmissão não estava credenciada.

ATLÉTICO-MG 4 x 1 AMÉRICA-MG

Gols: Fred (3) e Malcosuel

Fred não ligou para o fato de o América-MG ser a equipe que o lançou para o futebol e marcou três vezes, além de ter dado uma assistência. Com o resultado, o Galo é líder isolado do Mineiro com 12 pontos e o América-MG amarga a sétima colocação, com cinco.

GRÊMIO 1 x 1 SÃO JOSÉ

Gols: Zequinha e Rafinha

Sem sete titulares, o Tricolor Gaúcho não apresentou um bom futebol na arena e saiu de campo apenas com o empate diante de um adversário jogando na defesa.

BARCELONA 2 x 1 LAGANÉS

Gols: Messi (2) e Unal López

Ainda na ressaca da goleada sofrida para o PSG, os catalães mais uma vez deixaram a desejar. O placar foi aberto cedo, dando a impressão de que uma goleada estava por vir. Mas o Leganés empatou e o gol da vitória, após pênalti sofrido por Neymar, foi sair apenas nos minutos finais. O Barça sofre com a falta de criação no meio-campo e com a mediocridade de seus laterais.