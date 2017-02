Concursos abertos em 15 órgãos inscrevem para 800 vagas nesta segunda-feira

Neste início de semana que antecede o carnaval, pelo menos 15 concursos e seleções espalhadas pelo país começam a inscrever. As novas oportunidades na área pública são para órgãos localizados nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, São Paulo e Sergipe, e abrangem carreiras de todos os níveis de escolaridade. Os maiores salários são encontrados na Prefeitura de Fazenda Rio Grande-PR, que paga até R$ 12.875,84.

Os destaques ficam por conta do concurso da Aeronáutica, que por meio de 5 editais vai selecionar 55 candidatos ao ingresso no curso de Oficial; do Ministério Público do Mato Grosso, que seleciona 173 estudantes universitários para seu programa de estágio, e do processo seletivo do Instituto de Terras do Acre, que vai contratar 14 servidores com salários de até R$ 6.824,40.

