Vereadores votam nova tarifa de ônibus nesta terça

Os vereadores se reúnem nesta terça-feira para votar o novo reajuste da tarifa de ônibus, na capital acreana. Afinal, os membros da Comissão Constituição Justiça (CCJ) e de Urbanismo, Infra – Estrutura, Trânsito e Transporte estiveram reunidos recentemente, para emitirem o parecer sobre o PL que altera a Lei Municipal nº1.959\ 2013, que tinha sido mudada anteriormente, com a aprovação da Lei Municipal nº2.032 de 27 de dezembro de 2013. “Conseguimos chegar a um consenso para homologar aquilo que o conselho tarifário decidiu que é uma tarifa de R$ 3,50 e de R$ 1,00 o passe estudantil, com a concessão dos subsídios pelo prefeito Marcus Alexandre”, declarou o vereador comunista, Eduardo Farias (PC do B), presidente da CCJ.

Destacou que a decisão contou com o aval dos vereadores de oposição que fazem parte das Comissões. “Vamos retirar dos R$ 3,80, os R$ 30 centavos, enquanto dos estudante que era R$ 1,90 será retirado os R$ 90 centavos, pois a decisão foi unanimidade, inclusive com o voto da oposição e estamos tranqüilos que será aprovado pelo plenário da Casa nesta terça-feira “, prevê Farias.

Já o presidente da Comissão de transportes, Railson Correia (PTN-AC), que a decisão da base de sustentação do prefeito é aprovar o projeto de subvenção as empresas de transporte coletivo “A nossa posição é votar pela aprovação deste projeto que dá direito a população pagar apenas R$ 3,50 ” comentou o parlamentar

Para o vereador Emerson Jarude (PSL-AC), não faz sentido a Casa discutir subsídio das empresas de transporte coletivo, pois os pares ainda não discutiram sobre o aumento da tarifa. O plenário acatou o requerimento do parlamentar de votar contra ou a favor da nova tarifa de ônibus, decido pelo conselho tarifário. “Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, porque não tem sentido analisar um projeto para reduzir os valores da passagem, se não votamos o reajuste”, destacou. (Com informação da Assessoria da Câmara)