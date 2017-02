Rio de Água Viva 2017

Você já sabe aonde vai passar o carnaval? que tal passar cantando e amando o Senhor?

Nos dias 25,26, 27 e 28, no Ginásio do Sesi, estará sendo realizado o Retiro de Carnaval.

Organizado pela Renovação Carismática Católica- RCC, o Rio de Agua Viva é um momento com muita oração, confissões, missas e adorações. Além disso tem espaço paras as crianças, chamado de riozinho.

Em conversa com o Coordenador Diocesano da RCC, José Adelson Araújo Santiago, ele nos informou que o Senhor Jorge Lugnane veio de fora e incentivou a realização do primeiro evento Rio de Água Viva.

“Essa é a nossa vigésima quarta edição, onde milhares de pessoas vem e passam um tempo com muita oração. Esse evento acontece no Brasil inteiro e tem outros nomes.

Teremos também, a presença do Bispo e do Padre celebrando a missa e, o encerramento ocorrerá na terça, as 17 horas. “