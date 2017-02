Processo Seletivo de Manoel Urbano é suspenso

O prefeito em exercício de Manoel Urbano Raimundo Toscano suspendeu na manhã da última sexta-feira 17, o Processo Seletivo para contratação de pessoal que estava em curso.

O Processo disponibilizava 41 vagas em diversas áreas nas Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social. Na publicação do diário oficial, o prefeito atribui a suspenção a uma decisão cautelar que tramita no Tribunal de Contas do Estado.

Ainda segundo o chefe do executivo, a continuidade do processo seletivo, resultaria em multas diárias ao município no valor de R$ 500,00 isso porque os gestores estariam infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com informações SenaOnline.net