Polícia Militar apreende arma de fogo no Nova Estação

Militares do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam uma arma de fogo durante a noite deste sábado, 18 de fevereiro. A arma foi apreendida no bairro Nova Estação, Rua Ouro Verde.

A guarnição se deparou com populares informando que alguém acabará de sofrer uma tentativa de homicídio próximo dali, e no local indicado, avistaram o suspeito em frente a uma residência. Ao realizar a abordagem não foi encontrado nenhuma arma de fogo com o rapaz, mas devido seu nervosismo os policiais solicitaram permissão para averiguar a residência. Após a autorização do rapaz, os militares encontraram o armamento durante as buscas no local.

O jovem alegou que a arma (escopeta com uma munição) seria para proteger a residência de um amigo que foi conduzido para uma unidade de saúde, pois teria sofrido uma tentativa de homicídio minutos antes por dois indivíduos em uma motocicleta. O autor foi preso por porte ilegal de arma e conduzido para Delegacia de Flagrantes (Defla). Asscom/PM