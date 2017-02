Milhares de foliões participam do esquenta de Carnaval na terra do amendoim

Com garantia de reforço militar, o município realizará a maior festa popular do país

O esquenta do Quinari Folia foi sucesso de público em Senador Guiomard. O prefeito André Maia (PSD) ficou surpreso com a festa e garantiu que as cinco noites de Carnaval, a partir de sexta-feira (24), serão ainda melhores. O início do Carnaval do Quinari com o esquenta, que há seis anos não acontecia, recebeu foliões de vários municípios, principalmente de Rio Branco.

Para o prefeito, a parceria que reuniu os empresários do Quinari e da Capital surtiu efeito e garantiu uma festa no esquenta que surpreendeu a todos.



“Buscamos a parceria com a iniciativa privada. Felizmente deu certo e superou as espectavas. Agradeço a todo o empresariado que acreditou e apostou no Quinari Folia. Garantimos a segurança, praça de alimentação e toda um espaço agradável aos foliões. Vamos fazer alguns ajustes, que é normal, e a festa de Carnaval a partir da próxima sexta-feira será ainda melhor”, garantiu o prefeito.

O Quinari Folia recebeu também presenças ilustres como o senador Sérgio Petecão (PSD), a deputada Eliane Sinhasique (PMDB), a vereadora de Rio Branco Lene Petecão (PSD), além de outras autoridades do município e de outras regiões do Estado. (com informações WILIANDRO DERZE)