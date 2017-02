Cruzeiro do Sul: Grupo invade casa, rouba equipamentos e bate em mulher

Cinco homens, entre 19 e 26 anos, foram presos na manhã deste domingo (19) em um ramal na comunidade do Croa, em Cruzeiro do Sul, após arrombarem a casa de um autônomo durante a madrugada. A Polícia Ambiental Militar fez a prisão em um ramal da comunidade.

O grupo é suspeito de realizar uma série de roubos e furtos na região. Na casa onde entraram nesta madrugada, eles levaram eletrodomésticos e ainda agrediram a dona de casa.

O autônomo de 47 anos, que prefere não se identificar, disse que estava trabalhando quando chegou em casa por volta das 3h da manhã e a sua esposa estava em choque e chorando muito.

“Ela já abriu a porta gritando e dizendo que entraram quatro homens e bateram nela. Um segurou ela pelo cabelo e saiu batendo com ela na parede. Pegaram a televisão, aparelho de som. Ainda não parei pra analisar porque ela esta muito nervosa ainda, não dormimos”, conta.

O autônomo ainda disse que a esposa reconheceu um dos homens. Eles tinham empregado um dos suspeitos recentemente. “Deve ter sido tudo armação desse que eu empreguei, porque ele sabia da rotina. Agora minha esposa não me larga um segundo com medo e aflita. Nunca tínhamos passado por nada disso”, diz.

Agora a polícia trabalha para identificar que eles são os responsáveis por outros crimes e já conseguiu confirmar mais um arrombamento em uma propriedade onde eles fugiram com armas. Com informações G1 Acre