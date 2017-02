Foragido da Justiça do Acre é preso em Porto Velho após roubar motocicleta

O foragido da Justiça do Acre, Salim Paiva de Oliveira, 49 anos, foi capturado na última segunda-feira (13) em Porto Velho (RO), pela polícia Militar, após ser acusado de roubar uma motocicleta que estava estacionada em um supermercado.

Salim havia furtado a motocicleta em um supermercado que fica localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, mas, não demorou muito para que o dono do veículo, que trabalha na loja, desse por falta do seu único meio de transporte.

A vítima, com ajuda de alguns colegas, saiu em busca de sua motocicleta pela região da Avenida sete de setembro. Em alguns minutos, o dono conseguiu localizar o suspeito em outro estabelecimento ainda em cima do veículo. Com isso, a própria vítima conseguiu deter o foragido e acionar a polícia.

Ao chegar ao local, a PM daquele estado constatou que o homem era foragido da justiça acreana. Salim recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Porto Velho. No ato da prisão ele não esboçou nenhum tipo de reação. Com informações Folha do Acre