A pesquisa CNT/MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), aponta que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) é o candidato mais bem votado nas regiões ricas e o preferido dos eleitores com diploma para a sucessão presidencial.

Considerando apenas este grupo de entrevistados, Bolsonaro supera Lula, que lidera a pesquisa em todos os cenários. As informações são do blog do Ancelmo Gois, do Globo.