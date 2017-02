Bombeiros encontram corpo de mecânico que desapareceu no Rio Acre em Xapuri

Foi localizado neste domingo (19), cerca de 30km da cidade de Xapuri, o corpo do mecânico e freteiro Clébson Calixto dos Santos (36), que tentou atravessar o rio Acre na madrugada desta sexta-feira, dia 17. A vítima teria ligado para a esposa por volta das 1h40 e disse que não havia mais catraias para fazer travessia pelo rio até o bairro Sibéria e que iria para casa nadando.

No dia, o rio estava com o nível muito acima e com as correntezas muito forte, o que pode ter causado o desaparecimento, uma vez que o mesmo não tinha costume de nadar no rio, segundo a viúva, Neucineia Soares.

Somente neste domingo, a equipe dos Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre conseguiu localizar o corpo e levar para o necrotério da cidade, onde será realizado os procedimentos de praxe, para somente depois, ser entregue aos familiares e realizar o sepultamento. Com informações AltoAcre