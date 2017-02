Uma semana após cirurgia, ex-governador Romildo Magalhães deixa hospital Santa Juliana

O ex-governador Romildo Magalhães, de 70 anos, deixou o hospital Santa Juliana, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 17. Ele ficou internado na unidade durante mês e na semana passada passou por uma cirurgia para o implante de uma válvula aórtica no coração.

“Hoje é um dia muito especial, pois estou retornando para minha casa, para o seio de minha família, mas não poderia deixar de agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos os profissionais, médicos, equipe medica, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aos auxiliares de serviços gerais que compõem essa grande estrutura do Hospital Santa Juliana, que não mediram esforços para que eu pudesse estar aqui hoje, me recuperando e fazendo esse agradecimento a todos. Muito obrigado e que Deus vos abençoe”, disse o ex-governador em um postagem na internet. (Com informações Ac 24 Horas)