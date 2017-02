Susan Sarandon assume bissexualidade aos 70 anos: ‘Estou aberta’

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Susan disse que não deixaria de se relacionar com uma mulher caso tivesse interesse

Nesta quarta-feira (15), o site LGBT Pride Source publicou uma entrevista surpreendente com a atriz Susan Sarandon, que fez uma revelação sobre sua sexualidade.

A norte-americana teve dois casamentos – com os atores Chris Sarandon (1967-1979) e Tim Robbins (1988-2010) -, mas disse que não descarta um envolvimento com outra mulher: “Sou uma monogâmica convicta, então nunca tive uma longa carreira de relacionamentos. Nunca estive disponível às ofertas de qualquer tipo”, disse.

Susan disse que não deixaria de se relacionar com uma mulher caso tivesse interesse: “Sim, estou aberta. Minha orientação sexual está em disputa, se posso dizer assim”, contou ela.