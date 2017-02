Policia Militar prende foragido da justiça por receptação e falsidade ideológica em Acrelândia e apreende menor por porte ilegal de arma de fogo no Wilson Ribeiro

A polícia militar vem trabalhando diuturnamente para coibir práticas criminosas na Capital e no Interior, por meio do policiamento ostensivo e patrulhamentos de rotina em locais estratégicos.

Na tarde desta sexta, 17 de fevereiro, policiais de Acrelândia em cumprimento de mandado, prenderam Márcio Pereira de Aguiar (21) por receptação, falsidade ideológica durante patrulhamento na zona rural do município.

Na ocasião, após abordagem e consulta veicular, foi identificada que a moto conduzida pelo indivíduo constava restrição criminal, e quando questionado sobre sua documentação, o abordado informou um nome falso aos policiais, que após devida consulta junto ao CIOSP foi identificada a verdadeira identidade e que havia um Mandado de Prisão em seu desfavor.

O infrator foi apresentado na Delegacia de Plácido de Castro, responsável pelo município.

Na manhã de hoje, 18, no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate, foi apreendido um menor de 12 anos de idade com uma espingarda calibre 32.

A arma foi apreendida por uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) do quarto batalhão que realizava patrulhamento de rotina, quando avistou um menor em fundada suspeita, que após perceber a presença da guarnição jogou um volume em um terreno baldio e tentou se evadir.

Os militares conseguiram capturar o menor e a arma, onde foram apresentados na DEPCA para os procedimentos cabíveis. Com informações Asscom