PM frustra roubo e recupera bens após cerco policial na rodovia AC- 40

Uma ação policial desencadeada por policiais militares do Segundo Batalhão (2° BPM) na noite dessa quinta-feira, 16, culminou na prisão em flagrante de Bruno Eduardo, de 22 anos, e Denílson Gomes, de 20 anos, após cometerem um roubo no município de Senador Guiormard.

As prisões ocorreram no bairro Santa Helena, na AC- 40, depois da realização de uma operação que foi mobilizada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Após a realização da ação criminosa, a dupla empreendeu fuga para Rio Branco. Momento em que os militares ouviram via rádio a mobilização dos envolvidos ao tentarem se evadir do local do delito. De imediato, os militares do 2° BPM iniciaram um acompanhamento no intuito de interceptar os agentes.

A guarnição avistou a dupla trafegando em uma moto Honda Fan, de cor preta, com as mesmas características passadas via Ciosp. Logo foi iniciado um acompanhamento que, juntamente com mais guarnições, possibilitou a prisão da dupla, portando um revólver, calibre 38, e na recuperação dos pertences das vitimas.

Os agentes e os objetos envolvidos na ação delituosa foram encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde serão tomadas as medidas cabíveis ao caso. (Com informações Asscom)