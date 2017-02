Morre terrorista líder de atentado ao World Trade Center em 1993

O clérigo muçulmano Omar Abdel-Rahman, que cumpria pena de prisão perpétua nos Estados Unidos pelo atentado à bomba no World Trade Center em 1993, morreu aos 78 anos. A informação foi dada pelo seu filho, Anmar, à agência Reuters.

Segundo informações do G1, o ataque deixou 6 mortos e cerca de 1000 feridos, depois que um carro-bomba explodiu no estacionamento no subsolo de uma das torres do complexo em Nova York, que depois viria a ser derrubado nos atentados de 11 de setembro de 2001.

De acordo com a publicação, o ataque foi atribuído a um movimento egípcio liderado pelo clérigo egípcio cego Omar Abdel Rahman.