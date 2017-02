Foragido da Justiça é preso pela PM transitando em via pública

Raigner dos Santos Araújo, 28 anos, foi preso na Rua 11, bairro Aroeira, na tarde desta quinta-feira, 16, por policiais do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM). Contra ele constava um mandado de prisão em aberto.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento de rotina, quando abordaram Raigner em fundada suspeita. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao pesquisar o nome dele no sistema constatou-se que havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Os militares deram voz de prisão e o encaminharam para Delegacia de Polícia Civil da 3ª Regional. (Com informações Asscom)