Executiva nacional do PSDB chama Major Rocha para se explicar sobre a derrocada do partido

O resultado pífio das eleições municipais no Acre está na contramão do crescimento do partido tucano em todo o país.

A executiva nacional do PSDB chamou esta semana o deputado federal Major Rocha (PSDB), presidente regional dos tucanos no Acre, para explicar como o partido afundou nos últimos quatro anos em todo o Estado do Acre. A informação foi assinada pelo jornalista e editor político do site Ac24horas, Ray Melo. Informações dão conta de que o Major Rocha foi chamado pelo secretário-geral da executiva nacional do PSDB, João Almeida.

Os tucanos tiveram em 2016 o pior desempenho eleitoral. Segundo o jornal, um dossiê foi encaminhado à executiva nacional pelo presidente do Instituto Teotônio Vilela, Marcio Bittar, demonstrando a derrocada tucana e supostas alianças do Major com a Frente Popular em Cruzeiro do Sul.

Fora dos limites do Estado, o PSDB foi o partido que saiu grande vencedor na corrida eleitoral do ano passado.

Em 2012, sob a direção de Marcio Bittar, o PSDB se consolidou como a grande força política do Estado. O partido teve candidatos a prefeito em 15 municípios e obteve como resultado das urnas o total de 118.640 votos. Seis prefeitos foram eleitos em regiões estratégicas como o Alto Acre, onde, das quatro cidades disputadas, os tucanos venceram em três: Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri.

O partido elegeu ainda os prefeitos de Porto Acre (Carlinhos da Saúde), Santa Rosa do Purus (Rivelino Mota) e Senador Guiomard (James Gomes). Nesse último município ainda emplacou na chapa majoritária em 2014, com a primeira-suplente do senador Gladson Cameli, Mailsa Gomes.

Muita coisa mudou quatro anos depois. Em 2016 o PSDB disputou apenas oito prefeituras, elegendo dois prefeitos: o de Assis Brasil (Zum) e Plácido de Castro (Gedeon Souza). A sigla obteve apenas 35.022 votos, um dos piores resultados dos últimos tempos. Se comparados com 2012, verifica-se que o PSDB perdeu um em cada quatro eleitores, encolhendo drasticamente a sua representatividade em todas as cidades.

Para o site Ac24horas, Rocha destaca que ficou surpreso quando foi questionado pelo dirigente nacional tucano pelos seus atos como presidente da legenda para apoiar uma candidatura petista no município de Cruzeiro do Sul e enfraquecer o PSDB com o afastamento de alguns filiados que resolveram mudar de partido nos últimos anos. (Com informações Contilnet)