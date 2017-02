Eletrobras Acre inaugura novo posto de atendimento no Bujari

A partir do dia 2 de março (quinta-feira), o posto de atendimento da Eletrobras Distribuição Acre, no município do Bujari, irá mudar de endereço. O posto, que ficava situado na Rua A, agora funciona na rua principal BR 364, Quadra K, lote 4 e 5, Centro.

A mudança ocorre para um local mais moderno e confortável, que proporcionará melhoria no atendimento à população daquela localidade. O novo espaço fica numa rua comercial e possui estrutura climatizada com maior acessibilidade aos cadeirantes, seguindo o padrão dos postos recém inaugurados em outros municípios.

De acordo com o assistente da Diretoria Comercial, Thiago Alencar, a iniciativa beneficiará tanto os trabalhadores que atuam no local quanto a população, que passa a contar com um espaço mais amplo e adequado na busca pelos serviços oferecidos pela Eletrobras. “Todos os nossos investimentos visam a melhoria na qualidade dos serviços prestados e o antigo posto já não atendia mais essa expectativa”, destacou o gestor.

No local, os consumidores poderão acessar os serviços como negociação de débitos, pedidos de ligações novas, mudança de titularidade, entre outros.

Att.

Assessoria de Comunicação Social