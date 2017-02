Dois caças F-15 interceptam avião perto da residência de Trump

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Os aviões voavam a velocidade supersônica e muitos se assustaram com o som forte

Dois caças F-15 levantaram voo a partir de uma base na Florida para interceptar um avião que não respondia a inquirição e voava perto da residência presidencial de Donald Trump em Palm Beach, comunica o Fox News.

Os aviões voavam a velocidade supersônica e muitos habitantes locais se assustaram com o som forte, diz o comunicado do Comando Norte-americano da Defesa Aeroespacial (NORAD), comunica o Fox News. Foi comunicado que os caças conseguiram reestabelecer a comunicação com o avião.

“O objetivo da intercepção militar é o restabelecimento da comunicação do avião com os controladores aéreos locais da Administração Federal de Aviação (FAA em inglês) e dar recomendações ao piloto para seguir as indicações dos controladores para realizar uma aterrissagem segura e para ações seguintes”, diz o comunicado.

Mais anteriormente, foi comunicado que as autoridades dos EUA iniciaram uma investigação de uma aproximação inesperada dum avião com o Boeing 747 presidencial.

O incidente ocorreu no espaço aéreo da Flórida no início de fevereiro, quando Trump se dirigia de Washington para a sua residência em Palm Beach. Com informações da Sputnik News Brasil.