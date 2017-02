Casas, estabelecimento comercial e prédio púbico são incendiados na quarta noite de ataques criminosos no Acre

O Estado do Acre vive quarta noite de atentados criminosos, uma casa foi totalmente destruída e outros dois locais sofreram tentativa de incêndio durante a noite de sexta-feira (17) na capital Rio Branco. A cúpula de segurança pública confirma que os atentados são em represália à morte de três membros de facções na tarde da última segunda-feira (13) em uma troca de tiros com policiais militares que integram o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) no bairro Ayrton Senna, localizado na região da Baixada da Sobral.

A residência incendiada desta vez fica localizada no bairro João Eduardo, também na região da Baixada da Sobral. De acordo com relatos de moradores do local, não havia ninguém na casa no momento que começou o incêndio, o imóvel de madeira foi totalmente destruído, e até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Na rua Isaura Parente, na região central de Rio Branco, os criminosos atearam fogo na fachada de um estabelecimento comercial onde funcionava uma agência de viagens e turismo. O terceiro alvo das facções criminosas foi a casa de um agente penitenciário na rua Dom Giocondo, bairro Ayrton Senna, mesmo bairro onde aconteceu a morte dos três homens quatro dias atrás.

O agente relata que estava com a família quando cinco suspeitos chegaram, eles tentavam incendiar quando o alarme disparou e ele foi ver o que estava acontecendo, os criminosos teriam efetuado tiros em direção ao homem.

No município de Sena Madureira, a garagem municipal foi parcialmente destruída na madrugada deste sábado (18) em um incêndio supostamente criminoso, garrafas pet com vestígios de produto inflamável foram encontradas no local. Com informações Folha do Acre