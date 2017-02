Campeonato Acreano de Futebol inicia neste domingo

O Campeonato Acreano de futebol 2017 inicia neste domingo (19), no estádio Florestão, com duas partidas. Atlético Acreano e Humaitá, campeões da primeira e segunda divisão em 2016, respectivamente, se enfrentam a partir das 15:45, enquanto o Rio Branco encara o Andirá às 17:45. Os outros dois confrontos da primeira rodada acontecem na quinta-feira (23), na Arena da Floresta.

Provavelmente, a temporada de 2017 para o futebol acreano não será de grandes surpresas. Galo e Estrelão devem ser os reais postulantes ao título estadual, com o Galvez correndo por fora. Restando para Vasco, Andirá, Humaitá, Alto Acre e Plácido de Castro a árdua e amarga luta para permanecer na divisão de elite do nosso futebol. Com relação ao público, deve seguir na casa das centenas, infelizmente.

Campeonato Acreano 2017 – Primeira Rodada

Domingo, 19 de fevereiro de 2017 (Florestão)

15:45 – Atlético Acreano x Humaitá

17:45 – Rio Branco x Andirá

Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 (Arena da Floresta)

18:30 – Galvez x Plácido de Castro

20:30 – Vasco x Alto Acre

Folha do Acre