Professor aplica prova vestido de Freddy Krueger, da ‘Hora do Pesadelo’

Já pensou em virar a madrugada estudando prova e, ao chegar na sala de aula, dar de cara com o Freddy Krueger, do filme “A Hora do Pesadelo?” O personagem é um fantasma psicopata assassino de crianças que aterroriza as pessoas durante o sono. Inspirado no filme, o professor universitário Giovanni Casseb decidiu se fantasiar para aplicar uma prova oral de fisiopatologia do sistema renal para os alunos do 4º ano do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Casseb aplicou a prova na quarta-feira (15) e explica que o quadro onde ficavam as perguntas da prova era chamado de “A Hora do Pesadelo”.

Para deixar a prova mais completa, pediu para a amiga Annie Isis fazer a máscara, na qual foi usada silicone e pedaços sintéticos de pele para criar a “rosto” do personagem, que levou uma hora para ficar pronto.

O professor conta que, ao chegar na sala, os alunos tomaram um susto, mas depois acabaram ficando mais descontraídos.

“A prova possui um tema bem difícil e tentei usar uma metodologia para estimular os alunos a estudarem mais. Essa prova tinha duas partes, oral e escrita. Apesar do susto, os alunos gostaram e até elogiaram a didática do painel integrado de fisiopatologia do sistema renal, pois interrogo ele sobre os temas no quadro e vamos discutindo”, relata.

O estudante Gustavo Henrique Schneider, de 23 anos, diz que tomou um susto e ficou ainda mais apreensivo temendo que a prova fosse complicada. O aluno diz que no primeiro momento achou que realmente estava em um pesadelo.

“Quem estava com medo ficou pior ainda. Se o assunto era difícil, a situação complicou ainda mais. Ficamos muito surpresos, foi bem diferente e ninguém da turma tinha passado por isso ainda. Apesar de tudo, achei a ideia muito bacana e inesperada. Depois do susto, ficou bem mais descontraído e aliviou a tensão da turma. A didática que ele usou foi muito boa”, afirma.

Para Luís Humberto, de 19 anos, a ideia foi aprovada e poderia até ser adotada por outros professores. Ele relata que alguns alunos ficaram assustados, mas depois acabaram ficando mais descontraídos no momento de fazer a prova. “A fantasia nos deixou até mais calmos e deu uma animada na turma. Achei a ideia bem interessante, pois o curso é muito difícil e isso acaba ajudando”, destaca.

Outros personagens

Casseb relata que já havia se vestido de Coringa nas versões dos atores Heath Legder em “Batman: O Cavaleiro das Trevas” e também a versão interpretada pelo ator e cantor Jared Leto no filme “Esquadrão Suicida” para dar a “aula da saudade”.

“Eu nunca tinha usado para aplicar uma prova, mas sempre na “aula da saudade” eu me visto para me despedir dos alunos. Acho importante isso para descontrair. No caso do Fred Krueger, o tiro saiu pela culatra e ao, invés de intimidar os alunos, acabou que ficaram mais descontraídos. Com certeza vou fazer outras vezes”, finaliza. (Com informações G1 Acre)