Presos menores acusados de incendiar loja

A Polícia Militar de Tarauacá fez apreensão e já conduziu até a delegacia de policia do município os dois menores acusados de tentar incendiar a Loja Acre Bike na noite da última quarta feira.

Era por volta das 22 horas desta quarta feira (15), quando os dois jovens encapuzados jogaram gasolina e depois atearam foto na porta do prédio da loja. A família do proprietário mora no andar de cima. Graças à rua ainda estar muito movimentada e ação de terceiros, o fogo foi logo controlado. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Quando a policia chegou ao local o fogo já havia sido controlado e pelas gravação das câmara de segurança, um dos policiais do serviço reservado da PM logo reconheceu um dos autores.

Na manhã desta quinta feira (16), J R S M, de apenas 15 anos, morador da Rua Antônio Maroca, Bairro e A F S S de 16 anos, morador do “Trapichão do Flávio”, ambos no Bairro da Praia, foram pegos por policiais e conduzidos até a delegacia. Os dois que já têm passagem pela policia, confessaram a autoria do delito, porém, não disseram a motivação. Com informações BlogdoAccioly.