Porto italiano apreende 390kg de cocaína vinda do Brasil

Uma ação das autoridades italianas apreendeu 390 quilos de cocaína no porto de Gioia Tauro, na região de Reggio Calábria, nesta sexta-feira (17). A droga chegou em um navio proveniente do porto de Santos, no Brasil, que tinha como destino final Odessa, na Ucrânia.

De acordo com as autoridades, a droga que seria desembarcada na Itália, estava dividida em 354 blocos e a venda dela renderia cerca de 80 milhões de euros.

“O importante resultado confirma a validade do percurso de análise operacional que, através de uma série de cruzamentos de documentos e novas descobertas, permitem a individualização de contêineres suspeitos sucessivamente submetidos ao controle”, disse o procurador da região, Federico Cafiero De Raho.

A ação foi realizada pelo Comando Provincial de Reggio Calábria e por funcionários da Agência de Aduanas – Escritório Antifraude com a coordenação da Direção Distrital Antimáfia (DDA). Até o momento, as autoridades já conseguiram apreender cerca de meia tonelada de cocaína que chegou ao porto italiano.

O porto de Gioia Tauro é considerado, pelo próprio De Raho, como a “porta de entrada na Itália para a cocaína”, já que a região abriga alguns dos pilares de um dos maiores grupos mafiosos italianos, a ‘ndrangheta. (ANSA)