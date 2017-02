Polícia prende acusado de por fogo em casa

Está detido para averiguação na delegacia de Brasiléia, o autônomo Henrique Suares de Oliveira (37), por ser o principal suspeito de ter ateado fogo na casa no final do dia desta quarta-feira, dia 15, enquanto sua ex-esposa e filhos estavam fora.

Tudo que havia dentro foi consumido pelas chamas deixando a mulher e as crianças sem ter o vestir e um teto para morar. Henrique foi detido por policiais militares poucas horas depois após o incidente e conduzido para a delegacia.

Durante a manhã desta quinta-feira (16), Henrique foi ouvido e negou as acusações contra sua pessoa, sendo que não apresentou um álibi convincente, já que foi visto momento antes nas proximidades da casa.

Também teria testemunhas contra sua pessoa, quando teria feito em oportunidade passadas, ameaças de atearia fogo na casa por não aceitar o rompimento do relacionamento.

O delegado titular de Brasiléia, Roberto Lucena, realizou o flagrante e encaminhará o processo ao juizado da Comarca, acreditando que o mesmo poderá ser encaminhado ao presídio nas próximas horas. Com informações oaltoacre