“Nicole Bahls fez programa para o Eike”, dispara modelo em briga

Um barraco B maiúsculo movimentou a web nesta quinta (16). Nicole Bahls e Veridiana Freitas dividiram com os fãs uma enxurrada de xingamentos direcionados uma à outra.

Entre ‘gorda’, ‘lixo’, ‘feia’, ‘pobre’ e coisas do tipo, Nicole acusou a loira de enviar fotos nuas para o seu ex-namorado (que não citou o nome) se oferecendo para fazer programas com ele.

Veridiana rebateu, afirmando que a ex-panicat, no passado, foi contratada por Eike Batista, hoje preso por corrupção e lavagem de dinheiro.

“Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nunca terá classe! Foi contratada pelo Eike, fazia programa com ele, teu passado te condena queridinha”, disparou Veridiana.

Vale lembrar que em 2009, Nicole teve um rápido relacionamento com Thor Batista, filho de Eike. A modelo chegou a comentar sobre o desempenho sexual de Thor numa entrevista em 2014 e ele não gostou nada.

“Primeiramente gostaria de dizer que eu detestaria ler uma matéria contendo declarações de um ex-affair da minha namorada, Lunara Campos. Meu caso com a Nicole durou um mês e foi há cinco anos atrás. Sinceramente eu acho essa declaração uma falta de respeito com a minha namorada e comigo. A Lunara é 100 vezes melhor em todos os sentidos”, declarou o herdeiro de Eike.