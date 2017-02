Mercado da bola: veja as contratações e perdas dos principais clubes brasileiros

Como sempre acontece no começo de temporada, os clubes brasileiros se movimentam no mercado da bola atrás de reforços. Existem também as perdas consideráveis de atletas para times rivais ou futebol do exterior. Além disso, os principais jogadores da última temporada começam a ser especulados em outros times, tanto do Brasil quanto do exterior.

Confira abaixo os negócios já confirmados no mercado da bola de 2017 nos 20 times da primeira divisão do Brasileirão e do Inter na Série B.

*legenda: T (treinador), G (goleiro), Z (zagueiro), LD (lateral direito), LE (lateral esquerdo), M (meio-campista) e A (atacante)

Atlético-GO

Quem chegou : Alípio (M-Vitória), Roger Carvalho (Z-Palmeiras), Wanderson (LE-Jeju United-COR), Willians Santana (A-Matsumoto Yamaga-JAP), Bonfim (Z-Johor-MAL), Daniel Borges (LD-Botafogo-SP), Bruno Pacheco (LE-Bragantino), Abuda (M-Ponte Preta), Betinho (M-Mirassol), Negueba (A-Grêmio)

Quem saiu : Lino (Z), Marquinho (M-Macaé), Michel (M-Grêmio), Magno Cruz (M-Jeju United-COR), Marllon (Z-Ponte Preta), Matheus Ribeiro (LD-Santos), Lucas Crispim (M), Romário (LE-Ceará), Matheus Carvalho (A), Luís Soares (A-CSA), Pedro Bambu (M-Goiás), Gilsinho (A-Avispa Fukuoka-JAP)





Atlético-MG anunciou a contratação de Elias pelas redes sociais

Atlético-MG

Quem chegou : Danilo Barcelos (LE -América-MG), Felipe Santana (Z-Kuban Krasnodar-RUS), Roger Machado (T), Rafael Moura (A-Figueirense), Elias (M-Sporting-POR)

Quem saiu : Dátolo (M-Vitória), Junior Urso (M-Guangzhou R&F-CHN), Leandro Donizete (M-Santos), Ronaldo Conceição (Z), Carlos (A-Internacional), Pratto (A-São Paulo), Edcarlos (Z-Olímpia-PAR)





Grafite vai jogar 2017 pelo Atlético-PR

Atlético-PR

Quem chegou : Grafite (A-Santa Cruz), Jonathan (LD-Fluminense), Felipe Gedoz (M-Brugge-BEL), Carlos Alberto (M), Luis Henrique (A-Botafogo)

Quem saiu : Hernani (M-Zenit-RUS), Lucas Fernandes (A-Fluminense), André Lima (A-Vitória), Marcos Guilherme (A-Dinamo Zagreb-CRO)

Denilson e Gustavo, reforços do Avaí

Avaí

Quem chegou : Gustavo (Z-Bahia), Djavan (M-Botafogo-PB), Denilson (A-Neftchi Baku-AZE)

Quem saiu : William (A), Renan (G-Ludogorets-BUL), Fábio Sanches (M-Goiás), Gabriel (Z-Lille-FRA)





Pablo Armero no Bahia

Bahia

Quem chegou : Pablo Armero (LE-Udinese-ITA), Gustavo (A-Corinthians), Matheus Reis (LE-São Paulo), Wellington Silva (LD-Fluminense), Diego Rosa (A-Montedio Yamagata-JAP), Zé Rafael (M-Londrina), Matheus Sales (M-Palmeiras), Maikon Leite (A-Toluca-MEX)

Quem saiu : Gustavo (Z-Avaí), Allano (A-Estoril-POR), Gustavo Blanco (M-América-MG), Thiago Ribeiro (A-Santos), Rodrigo Rodrigues (A), Luiz Antonio (M-Chapecoense), João Paulo (LE-Figueirense), Rômulo (M-Busan I’Park-COR), Moisés (LE-Corinthians)

Montillo assinou contrato com o Botafogo

Botafogo

Quem chegou : Montillo (M-Shandong Luneng-CHN), Roger (A-Ponte Preta), Gatito Fernandez (G-Figueirense), Jonas (LD-América-MG), Gilson (LE-América-MG), João Paulo (M-Santa Cruz), Igor Rabello (Z-Náutico), Guilherme (A-Grêmio), Joel (A-Santos)

Quem saiu : Neilton (A-São Paulo), Sidão (G-São Paulo), Dierson (M), Diogo Barbosa (LE-Cruzeiro), Salgueiro (A), Anderson Aquino (A), Lucas Zen (M), Matheus Menezes (Z), Lizio (M), Geovane Maranhão (A), Luis Henrique (A-Atlético-PR), Alemão (LD-Internacional)



Rossi, Douglas Grolli e Nadson fazem parte da reconstrução da Chapecoense

Chapecoense

Quem chegou : Vagner Mancini (T), Douglas Grolli (Z-Ponte Preta), Elias (G-Juventude), Rossi (A-Goiás), Dodô (M-Figueirense), Zeballos (LD-Defensor-URU), Reinaldo (LE-Ponte Preta), Nadson (M-Paraná), Niltinho (A-Criciúma), Tulio de Melo (A-Sport), Diego Renan (LE-Vitória), Osman (M-América-MG), Luiz Otávio (Z-Luverdense), Amaral (M-Coritiba), Andrei Girotto (M-Kyoto Sanga-JAP), Fabrício Bruno (Z-Cruzeiro), Arthur (A-Santa Cruz), Wellington Paulista (A-Ponte Preta), Moisés (M-Grêmio), Artur Moraes (G-Osmanlispor-TUR), Nathan (Z-Palmeiras), Luiz Antonio (M-Bahia)

Quem saiu : Hyoran (M-Palmeiras), Nivaldo (G-aposentado), Marcelo Boeck (G-Fortaleza), Rafael Lima (Z-América-MG)

Volante Gabriel trocou o Palmeiras pelo Corinthians

Corinthians

Quem chegou : Jô (A-Jiangsu Suning-CHN), Fábio Carille (T), Luidy (M-CRB), Maycon (M-Ponte Preta), Kazim (A-Coritiba), Paulo Roberto (M-Sport), Pablo (Z-Bordeaux-FRA), Gabriel (M-Palmeiras), Fellipe Bastos (M-Baniyas-EAU), Jadson (M-Tianjin Quanjian-CHN), Moisés (LE-Bahia)

Quem saiu : Oswaldo de Oliveira (T), Rildo (A-Coritiba), Gustavo (A-Bahia), Uendel (LE-Internacional), Lucca (A-Ponte Preta), Jean (M-Vasco), Yago (Z-Ponte Preta)

Coritiba tirou Rildo do Corinthians

Coritiba

Quem chegou : Werley (Z-Figueirense), Matheus Galdezani (M-CRB), Jonas (M-Dínamo Zagreb-CRO), Rildo (A-Corinthians), Márcio (Z-Confiança), Léo Santos (A-Náutico), Tiago Real (M-Vitória), Henrique Almeida (A-Grêmio), William Matheus (LE-Fluminense), Daniel (M-São Paulo)

Quem saiu : Raphael Veiga (M-Palmeiras), Nery Bareiro (Z-Guaraní-PAR), Luccas Claro (Z-Gençlerbirligi-TUR), Leandro (A-Kashima Antlers-JAP), Kazim (A-Corinthians), Bernardo (M-Botafogo-SP), Amaral (M-Chapecoense), Juan (M-Goiás), César González (M), Cesar Benitez (LE), Emerson Conceição (LE), Fabio Braga (M), Felipe Amorim (A), Ortega (A), Vinícius (A-Adanaspor-TUR)

O meio-campista Lucas Silva está de volta ao Cruzeiro

Cruzeiro

Quem chegou : Hudson (M-São Paulo), Diogo Barbosa (LE-Botafogo), Luis Caicedo (Z-Independiente del Valle-EQU), Thiago Neves (M-Al Jazira-EAU), Fabrício (LE-Palmeiras), Lucas Silva (M-Real Madrid-ESP)

Quem saiu : Bruno Rodrigo (Z), Bruno Ramires (M-Vitória de Guimarães-POR), Elisson (G-Vila Nova), Fabrício Bruno (Z-Chapecoense), Willian (A-Palmeiras)

Berrío foi confirmado pelo Flamengo

Flamengo

Quem chegou : Trauco (LE-Universitario-PER), Conca (M-Shanghai SIPG-CHN), Rômulo (M-Spartak Moscou-RUS), Berrío (A-Atlético Nacional-COL), Renê (LE-Sport)

Quem saiu : Emerson Sheik (A), Fernandinho (A-Grêmio), Alan Patrick (M-Shakhtar Donetsk-UCR), Paulo Victor (G-Gaziantepspor-TUR), Jorge (LE-Monaco-FRA)

Equatorianos Sornoza e Orejuela chegaram ao Fluminense

Fluminense

Quem chegou : Sornoza (M-Independiente del Valle-EQU), Orejuela (M-Independiente del Valle-EQU), Abel Braga (T), Lucas Fernandes (A-Atlético-PR)

Quem saiu : Igor Julião (LD-Kansas City-EUA), Magno Alves (A-Ceará), Jonathan (LD-Atlético-PR), Cícero (M-São Paulo), Dudu (M-Náutico), Aquino (M-Independiente-ARG), Wellington Silva (LD-Bahia), Giovanni (LE-Náutico), William Matheus (LE-Coritiba)





Atacante Beto da Silva foi contratado junto ao PSV, da Holanda

?Grêmio?

Quem chegou : Michel (M-Atlético-GO), Fernandinho (A-Flamengo), Léo Moura (LD-Santa Cruz), Leonardo (LD-Boa Esporte), Jael (A-Joinville), Beto da Silva (A-PSV-HOL), Bruno Cortez (LE-Albirex Niigata-JAP)

Quem saiu : Marcelo Hermes (LE-Benfica-POR), Henrique Almeida (A-Coritiba), Felipe Tontini (M-Ceará), Wallace Reis (Z-Gaziantepspor-TUR), Moisés (M-Chapecoense), Fred (Z-Vitória), Guilherme (A-Botafogo), Negueba (A-Atlético-GO), Walace (M-Hamburgo-ALE)

Carlinhos trocou o São Paulo pelo Internacional

Internacional

Quem chegou : Antonio Carlos Zago (T-Juventude), D’Alessandro (M-River Plate-ARG), Roberson (A-Juventude), Uendel (LE-Corinthians), Neris (Z-Santa Cruz), Alemão (LD-Botafogo), Carlinhos (LE-São Paulo), Carlos (A-Atlético-MG)

Quem saiu : – Marquinhos (M-Sport), Alan Costa (Z-Vitória), Geferson (LE-Vitória), Alex (M), Artur (LE-Ponte Preta), Jacsson (G-Santa Cruz), Fernando Bob (M-Ponte Preta)

Meio-campista Guerra é reforço do Palmeiras para 2017

Palmeiras

Quem chegou : Eduardo Baptista (T-Ponte Preta), Raphael Veiga (M-Coritiba), Hyoran (M-Chapecoense), Keno (A-Santa Cruz), Guerra (M-Atlético Nacional-COL), Michel Bastos (M-São Paulo), Felipe Melo (M-Inter de Milão), Antônio Carlos (Z-Ponte Preta), Felipe Melo (M-Inter de Milão-ITA), Willian (A-Cruzeiro), Borja (A-Atlético Nacional-COL)

Quem saiu : Roger Carvalho (Z-Atlético-GO), Gabriel Jesus (A-Manchester City-ING), Cuca (T), Gabriel (M-Corinthians), Cleiton Xavier (M-Vitória), Matheus Sales (M-Bahia), Leandro Pereira (A-Sport), Fabrício (Z-Cruzeiro), Vagner (G-Mirassol), Allione (M-Bahia), Nathan (Z-Chapecoense), Leandro Almeida (Z-Figueirense), Rodrigo (M-Sport)

Ponte Preta

Quem chegou : Marllon (Z-Atlético-GO), Ramon (A-Brasil de Pelotas), Erick (M-Bragantino), Jadson (M-Santa Cruz), Naldo (M-Joinville), Lucca (A-Corinthians), Artur (LE-Internacional), Yago (Z-Corinthians), Matheus Cassini (M-Palermo-ITA), Fernando Bob (M-Internacional)

Quem saiu : Douglas Grolli (Z-Chapecoense), Roger (A-Botafogo), Wellington Paulista (A-Chapecoense), Reinaldo (LE-Chapecoense), Eduardo Baptista (T-Palmeiras), Maycon (M-Corinthians), Tiago Alves (Z-Náutico), Abuda (M-Atlético-GO), Antônio Carlos (Z-Palmeiras), Thiago Galhardo (M-Albirex Niigata-JAP)

Bruno Henrique é o novo atacante do Santos

Santos

Quem chegou : Cléber (Z-Hamburgo-ALE), Matheus Ribeiro (LD-Atlético-GO), Vladimir Hernández (M-Junior Barranquilla-COL), Leandro Donizete (M-Atlético-MG), Kayke (A-Yokohama Marinos-JAP), Bruno Henrique (A-Wolfsburg-ALE), Thiago Ribeiro (A-Bahia)

Quem saiu : Valencia (M-Atlético Nacional), Paulinho (A-Vitória), Joel (A-Botafogo), Fernando Medeiros (M-Botafogo-SP), Alison (M)

Lucas Pratto trocou o Atlético-MG pelo São Paulo

São Paulo

Quem chegou : Rogério Ceni (T), Wellington Nem (A-Shaktar Donetsk-UCR), Sidão (G-Botafogo), Neilton (A-Botafogo), Cícero (M-Fluminense), Pratto (A-Atlético-MG), Jucilei (M-Shandong Luneng-CHN)

Quem saiu : Kelvin (A-Porto-POR), Hudson (M-Cruzeiro), Léo (G-Paraná Clube), Michel Bastos (M-Palmeiras), Mena (LE), Jean Carlos (M-Goiás), Matheus Reis (LE-Bahia), Ytalo (A-Audax), Gabriel Rodrigues (A-Ventforet Kofu-JAP), Tormena (Z-Novorizontino), Auro (LD-América-MG), David Neres (A-Ajax-HOL), Carlinhos (LE-Internacional), Daniel (M-Coritiba)

Após passagem por Corinthians e Sporting, o atacante André está de volta ao Sport

Sport

Quem chegou : Marquinhos (M-Internacional), Leandro Pereira (A-Palmeiras), Paulo Henrique (Estoril-POR), Raul Prata (LD-Luverdense), André (A-Sporting-POR), Rodrigo (M-Palmeiras)

Quem saiu : Henrique Mattos (Z-Joinville), Gabriel Xavier (M-Vitória), Serginho (M), Luiz Carlos Ruiz (A), Luiz Carlos (G), Vinícius Araújo (A-Valencia), Edmílson (A), Rodrigo Mancha (M), Paulo Roberto (M-Corinthians), Luis Gustavo (Z), Apodi (LD) , Tulio de Melo (A-Chapecoense), Renê (LE-Flamengo)

Argentino Escudero reforça o Vasco em 2017

Vasco

Quem chegou : Cristóvão Borges (T), Escudero (M-Puebla-MEX), Muriqui (A-FC Tokyo-JAP), Wagner (M-Tianjin Teda-CHI), Jean (M-Corinthians), Gilberto (LD-Fiorentina-ITA), Kelvin (A-Porto-POR), Manga Escobar (A-Millonarios), Luis Fabiano (A-Tianjin Quanjian-CHN)

Quem saiu : Fellype Gabriel (M-Boavista), Aislan (Z-Macaé), Leandrão (A-Boavista), Cadu Fernandes (Z-Tupi-MG), Junior Dutra (A), Diguinho (M), Julio Cesar (LE), Jorge Henrique (A), Lorran (LE-Moto Club)

Dátolo é o novo meio-campista do Vitória

Vitória

Quem chegou : Uillian Correia (M-Santa Cruz), Gabriel Xavier (M-Sport), Leandro Salino (LD-Olympiakos-GRE), Dátolo (M-Atlético-MG), Cleiton Xavier (M-Palmeiras), Fred (Z-Grêmio), Alan Costa (Z-Internacional), Geferson (LE-Internacional), Pisculichi (M-River Plate-ARG), Paulinho (A-Santos), André Lima (A-Atlético-PR)

Quem saiu : Alípio (M-Atlético-GO), Vander (A-Chiangrai United-TAI), Guilherme Mattis (Z), Diego Renan (LE-Chapecoense), Marinho (A-Changchun Yatai-CHN), Gabriel Pereira (M-Fortaleza), Flávio (M-Ferroviária), Tiago Real (M-Coritiba), Serginho (M), Josué (Z-Boa Esporte), Zé Eduardo (A-Figueirense)

