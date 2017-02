Marcus Viana nomeia novos cargos com salários de R$ 5,5 mil

Com o limite prudencial de gastos com pessoal dentro do estabelecido pela Lei de Responsabilidade, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT) nomeou mais dois novos servidores comissionados. Cada um deles vai receber R$ 5,5 mil, todo mês. Os decretos de nomeação estão no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 17.

Os comissionados farão parte da nova gestão do prefeito petista. Os cargos comissionados podem ser nomeados e exonerados a qualquer tempo, sem a necessidade de aviso prévio para tanto. Eles não recebem FGTS e não criam um vinculo efetivo com o poder público municipal.

Na primeira quinzena de janeiro, dias após ser reconduzido ao cargo de prefeito da Capital, Viana nomeou 115 novos servidores comissionados. Após isso, as nomeações passaram a acontecer de forma mais desacelerada. Com Informações AC 24 Horas