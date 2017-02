Jovem americano que atirou no próprio rosto recebe transplante

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Por coincidência, doador se suicidou com um tiro, na mesma idade que Sandness tinha quando houve o incidente

O americano Andy Sandness, que atirou em si mesmo, recebeu um transplante de rosto. O procedimento foi realizado pela Clínica Mayo em Rochester, Minnesota, nos Estados Unidos.

Em 2006, quando estava com 21 anos, o jovem enfrentou uma crise de depressão, que o motivou a atirar contra o próprio rosto. O americano ficou sem nariz e mandíbula, teve a boa dilacerada, restaram apenas dois dentes, e perdeu parte da visão do olho esquerdo.

De acordo com a Associated Press, ele se arrependeu imediatamente e implorou aos médicos que não o deixassem morrer.

Sandness foi submetido a tratamento em hospitais e, em seguida, transferido para a Clínica, onde trabalha o cirurgião plástico Samir Mardini, que é especializado em reconstituição facial.

O homem teve sua mandíbula reconstruída com osso, músculo e pele do quadril e da perna, e os ossos da face reconectados com placas de titânio e parafusos.

Após mais de quatro meses e cerca de oito cirurgias, o americana, enfim, retornou para a sua cidade. No entanto, segundo a reportagem, a readaptação não foi fácil. Ele quase não tinha vida social e costuma se isolar no campo. Antes do incidente, Sandness era aprendiz de eletricista.

Quando Mardini decidiu fazer o transplante, os riscos do procedimento realizado pouco mais de 20 vezes no mundo foram explicados a Sandness, que não teve dúvidas e aceitá-los. “Quando você tem aparência que eu tinha e vive do modo que eu vivia, se agarra a qualquer gota de esperança. (…) Essa era a cirurgia que me levaria a ter uma vida normal de novo”, disse ele.

Em junho de 2016, apareceu um doador. Calen “Rudy” Ross, que, coincidentemente, também tinha atirado em si mesmo aos 21 anos e morreu, deixando a sua mulher Lily Ross, de 19 anos, grávida de 8 meses.

A viúva seguiu a vontade do marido de doar seus órgãos. A princípio, ficou apreensiva sobre doar a face, mas acabou aceitando.

O procedimento total durou 56 horas, cerca de 24 horas para retirar o rosto do doador e 32 horas para implantá-lo em seu novo dono.

Agora, com 31 anos, o americano se diz satisfeito com o resultado do tratamento. Além de poder comer o que quiser, ele não chama mais atenção pela sua aparência.