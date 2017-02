Flávio Bolsonaro faz enquete sobre eleições de 2018 e Lula lidera

Filho do deputado federal Jair Bolsonaro decidiu fazer a pesquisa por meio de sua página no Twitte

O deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC-RJ) abriu lançou, na manhã desta quinta-feira (16), uma enquete em sua página no Twitter sobre um possível segundo turno para as eleições presidenciais de 2018. Na disputa, o deputado federal Jair Bolsonaro (PS-RJ) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O resultado da enquete, no entanto, vem surpreendendo internautas: até a tarde desta quinta, a pesquisa tinha cerca de 19 mil respostas, com Lula liderando com 56%, contra 44% de Bolsonaro.

A iniciativa de Flávio vem um dia depois da divulgação do uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) que também indicou uma preferência dos eleitores por Lula.