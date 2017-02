Equipe de atendimento à mulher em Rio Branco recebe nova formação

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Adjunta da Mulher, em parceria com o Governo do Estado e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher realizou nos dias 14 e 15 de fevereiro nova capacitação para gestores e servidores dos órgãos municipais de atendimento à mulher e entidades parceiras.

A formação foi ministrada pela coordenadora de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Mulher (SEPMulheres), a socióloga Joelda Pais. Além do resgate histórico com o objetivo de possibilitar a compreensão quanto à origem da violência contra mulher, durante o curso foram abordados conceitos de gênero, patriarcado, mito e tipos de violência, além de normas de procedimentos e protocolos do atendimento a mulheres em situação de violência. “Um dos autores que embasam o conteúdo é a antropóloga Bárbara Soares que nos traz estudos que ajudam inclusive a identificar em que nível de ameaça a vítima pode estar”, esclareceu Joelda Pais. O principal objetivo é fortalecer a equipe para o trabalho preventivo de informar sobre a rede de atendimento e como acessar os serviços, além de oportunizar palestras de sensibilização, destacou Joelda.

“Estou impactada, a formação foi maravilhosa”, disse Francian Lima, nova integrante da equipe de empreendedorismo da SEMAM. Para Francian, que no passado foi vítima de violência doméstica, mas conseguiu quebrar o ciclo, “muitas mulheres sofrem violência porque não tem consciência disso e nem conhecem seus direitos. O medo impede a mulher de crescer e se libertar”, ressaltou Francian. “Pela experiência vivida e com os conhecimentos adquiridos aqui, hoje me sinto mais forte para auxiliar outras mulheres também”, revelou.

De acordo com a secretária municipal da Mulher, Lidianne Cabral, a atualização profissional de servidores e gestores integra uma série de ações planejadas para a segunda gestão do prefeito Marcus Alexandre. “Nosso objetivo é manter e ampliar o trabalho que já vinha sendo feito no Município, possibilitar que os serviços de atendimento à Mulher possam chegar onde ainda não foi possível chegar”, disse Lidianne. Para os primeiros cem dias da nova gestão, a SEMAM programou campanha de combate à violência, divulgação da Central de Atendimento à Mulher (Disk 180) e, no mês de março, extensa programação que incluiu marcha em defesa dos direitos da mulher.

Rede de atendimento à mulher de Rio Branco

Em Rio Branco, a rede de atendimento à mulher em situação de violência é formada por órgãos do Estado, Município e organizações da sociedade civil. A estrutura encontrada na capital conta com Casa Abrigo e Centro de Referência onde são oferecidos serviços de orientação jurídica, atendimento psicossocial e cursos profissionalizantes. Com informações Asscom