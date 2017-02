Bolsistas pró-estudo e pró-inclusão da Ufac participam de palestra

Foi aberta nesta quarta-feira, em Rio Branco, a agenda-2017 de encontros mensais organizados para bolsistas pró-inclusão e pró-estudo da Universidade Federal do Acre (Ufac). A atividade é realizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), na capital e em Cruzeiro do Sul. No campus-sede, a programação do encontro de bolsistas da Proaes contou com uma palestra sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, ministrada pelo professor e coordenador do curso de Medicina Rodrigo Silveira.

Os bolsistas foram recepcionados no Teatro Universitário, onde puderam receber as boas-vindas do reitor Minoru Kinpara e do pró-reitor de Assuntos Estudantis Sérgio Siqueira, acompanhados de toda a equipe. “Apesar de todos os cortes efetuados pelo governo federal, temos conseguido manter o lançamento de editais”, afirmou Siqueira. “Sabemos da importância da política de assistência estudantil para a permanência do aluno na universidade. A contrapartida que esperamos deles é a dedicação aos estudos.”

Durante o discurso, o reitor falou dos avanços na política de assistência estudantil testemunhados pela Ufac ao longo dos últimos anos e do desafio de possibilitar o acesso e a permanência do estudante na sala de aula. “O aluno tem o direito de entrar e sair da universidade pela mesma porta, que é a porta da frente, por isso a importância de bolsas e auxílios ofertados pela instituição”, disse. “Muita gente depende do valor da bolsa para conseguir se manter na sala de aula. Nossa prioridade é o pagamento das bolsas e do RU [Restaurante Universitário].”

Os encontros de bolsistas são eventos mensais de contrapartida dos editais das bolsas Pró-Estudo e Pró-Inclusão, em que são oferecidas programações diversificadas que variam de apresentações culturais a discussões de caráter científico. O objetivo do encontro é reunir os bolsistas do programa para realizar troca de experiências, estimulando o conhecimento para o pleno desenvolvimento na vida acadêmica.

No campus Floresta, o encontro aconteceu no último dia 8 e contou com a parceria do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) para a palestra sobre trânsito e direção defensiva.

Ajuda de custo

Acadêmica do 2º período do curso de licenciatura em História, Railiny Souza é bolsista pró-inclusão pela primeira vez e diz que os R$ 400 que recebe a ajudam no dia a dia na universidade. “Eu não trabalho. Esse dinheiro me serve bastante, tanto para o transporte diário quanto para o pagamento das xerox, já que o curso nos exige muita leitura”, destacou. “Eu não sabia dessa política de assistência antes de entrar na Ufac; fiquei aliviada ao ser selecionada.”

Nos últimos quatro anos, a Ufac testemunhou um salto no desenvolvimento de políticas de assistência estudantil. No ano passado, durante avaliação do Ministério da Educação para recredenciamento da universidade, o segmento foi avaliado com nota máxima (5) e ajudou a elevar o conceito da Ufac de 3 para 4 (em uma escala de 0 a 5).

A avaliação positiva levou em conta, por exemplo, os investimentos que mantém os programas de bolsas e auxílios da instituição. Em média, são disponibilizadas, atualmente pela Ufac, 2.191 vagas entre bolsas e auxílios. A bolsa denominada Pró-Inclusão é destinada a estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas e contempla, hoje, 340 estudantes entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A bolsa Pró-Estudo beneficia estudantes dos diferentes períodos, desde que atendidos os requisitos estabelecidos em edital. São 578 bolsistas nos dois campi.

