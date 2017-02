Assaltantes são presos em Rio Branco; após roubo em Senador Guiomard

Policiais do Segundo Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam os jovens assaltantes Denílson Gomes da Silva, de 19 anos, e Bruno Eduardo Araújo Rios, 23 anos. A prisão ocorreu no Ramal Bom Jesus, localizado no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo os militares, os mesmos foram acionados via CIOSP (Centro Integrado de Operações da Segurança Pública), que uma dupla teria cometido um assalto no município de Senador Guiomard (Quinari), distante de Rio Branco, cerca de 30 quilômetros, e teria fugido para Rio Branco. De acordo com informações, os assaltantes teria rendido um homem e anunciado o assalto, levando o celular.

A guarnição se deslocou rapidamente para a AC 40 e iniciou um patrulhamento na intenção de identificar os suspeitos. Os militares visualizaram os jovens em direção ao ramal, logo fizeram o acompanhamento da dupla, finalizando com a abordagem e prisão. Os criminosos não reagiram, com eles a polícia encontrou o revólver calibre 38 municiado, o celular da vítima e a moto Fan, de cor preta, placa NXS 0298 usada no roubo.

Diante das evidências, Denílson e Bruno foram presos em flagrante e encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficarão a disposição da justiça. A dupla responderá por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.