Três vezes Sales: Vagner garante que família disputará Senado, Câmara Federal e Aleac

Todos contra a violência

A bancada federal acreana finalmente entendeu a importância de se unir para combater a onda de violência que vem tomando conta do Acre. Os deputados e senadores querem garantir um montante de R$ 70 milhões para investimentos na Segurança Pública.

Humildade nessa hora

Resta saber se o chefe do Executivo estadual, governador Tião Viana (PT), deixará o orgulho de lado vai reconhecer a preocupação dos parlamentares em fortalecer a Segurança Pública do Estado para combater realmente os índices alarmantes de violência que têm preocupado a sociedade.

Homicídios mostram Acre como Estado violento

Proporcionalmente, no Acre a violência tem sido maior que no Espírito Santo, que há poucas semanas estava sem policiamento nas ruas. O grande problema de nossa região é a fronteira que tem se transformado em uma das maiores rotas de tráfico de drogas do Brasil e agora, segundo relatos, até de armas.

Não abre um milímetro da candiatura

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB), não pretende abrir mão da disputa por uma vaga ao Senado Federal. Além disso, afirma que muito menos tem qualquer possibilidade de retirar a candidatura a reeleição de sua filha, a deputada federal Jéssica Sales (PMDB). É mais fácil o ex-senador Nabor Júnior voltar à política do Acre, do que o ex-prefeito retirar seu nome e de sua filha em 2018 da disputa.

Estarão na disputa de 2018

A candidatura de Antônia Sales e Jéssica Sales é dada como certa. As duas mulheres, segundo Vagner, têm luz própria e o povo respeita e admira, assim como querem ser representados na política por elas. São dois nomes honrados e de trabalho junto à população que mais precisa”, afirmou Sales.

Ciúmes no glorioso

O vereador Roberto Duarte (PMDB) tem assustado alguns colegas de partido com sua atuação política, que tem ganho notoriedade a nível destadual. Duarte vem mostrando competência no debate sobre o aumento da passagem de ônibus, medida que ele é totalmente contra. Ao lado de Lene Petecão (PSD) e Emerson Jarude (PSL), Roberto tem mobilizado movimentos sociais que vêm se fazendo presentes na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

Voltou para a oposição de novo

O deputado Nelson Sales (PV) realmente se livrou de vez da asas do Governo. Agora pretende fazer uma oposição firme ao governador Tião Viana. Segundo fontes próximas de seu irmão, o ex-prefeito Normando Sales (DEM), o diálogo com os representantes do Governo não existe mais e seu papel será de oposição.

Presente de grego

Nelson Sales, depois de indicar o diretor do hospital geral de Sena Madureira, estava recebendo muitas críticas da população que exigia serviços melhores na unidade de saúde. Sem estrutura que pudesse melhorar os serviços, Nelson se tocou que tinha recebido um presente de grego do Governo e decidiu se desligar da bancada de apoio ao governo e retirar seu indicado da direção do hospital.

Meu pirão primeiro

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD), reorganizou a direção da Associação dos Prefeitos do Acre (Amac). Até o filho de um funcionário da Assembleia Legislativa ela deverá indicar para um dos cargos da instituição. Lembra do velho ditado: “Pouca farinha, meu pirão primeiro”.

Perigo na BR-364 sentido Porto Velho

A BR-364 sentido Rio Branco/Porto Velho já apresenta imensas crateras perigosas para os condutores de veículos pequenos. A direção do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), indicada pelo senador Gladson Cameli (PP), deveria trabalhar uma reforma imediata, ou agilizar um serviço emergencial de tapa-buracos. Vidas estão correndo risco nesse sentido da BR.

Programa de Governo com participação popular para 2018

Senador Sérgio Petecão (PSD) faz encontro com lideranças de oposição e membros de seu partido em todos os municípios do Alto Acre a partir deste sábado (18). O objetivo do parlamentar e colher informações importantes para garantir a participação de todas as regiões do Acre no programa de Governo que ele apresentará à população e oposição até 2018. Com informações WILIANDRO DERZE