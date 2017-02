Secretaria de Esporte informa novo local de provas dos programas Segundo Tempo e Esporte e Lazer da Cidade

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) lançou nesta quinta-feira, 16, retificação do Edital de Processo Seletivo Simplificado Para Contratação Temporária de Profissionais da Área de Esporte e Lazer para atender os projetos do Programa Segundo Tempo – PST e Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC. A retificação versa sobre a mudança do local de realização da prova escrita marcada para o próximo domingo, 19, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco – CERB.

No documento, o secretário de Esporte e Lazer do município, Afrânio Moura, informa que, devido ações emergenciais de reforma no prédio do Colégio CERB, houve a necessidade de escolha de um novo local para a aplicação das provas. O espaço escolhido foi o Colégio Acreano, também no Centro da capital – na Rua Benjamin Constant, próximo ao Terminal Urbano de Transportes.

O secretário informa ainda que optou-se por manter a data do certame, alterando apenas o local das provas, pelo fato de que no domingo seguinte, dia 26, já terão iniciados os festejos do Carnaval, o que impossibilitou o adiamento para esta data e também em respeito ao acordado com o Governo Federal. “O Colégio Acreano fica muito próximo do CERB, por isso optamos por aquelas dependências. Também mantivemos a data da prova porque no próximo domingo é Carnaval e em atendimento ao cronograma estabelecido no Convênio com o Ministério do Esporte”, completou Afrânio Moura.

Os candidatos devem ficar atentos aos horários de prova. Os portões da escola onde será realizada a prova fecharão às 8h30min, sendo estendido o prazo de realização das mesmas até às 11h30min. Durante o período da tarde, os portões fecharão às 14h30m e o prazo de realização das provas será estendido até às 17h30mim.

Os candidatos podem acessar o documento completo de Retificação do Edital no site da Prefeitura de Rio Branco, através do endereço eletrônico riobranco.ac.gov.br. (com informações oriobranco.net)