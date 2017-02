Processo Seletivo 2017 do IFAC para Ensino a Distância tem início nesta quarta

EaD oferece 200 vagas para cursos técnicos no interior do Estado

O programa de Ensino a Distância (EaD), do Instituto Federal do Acre (IFAC), lança o Processo Seletivo de 2017 para Cursos Técnicos na modalidade de educação a distância. Serão ofertados três cursos com 200 vagas disponíveis; os interessados que residem em Porto Acre, Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro podem participar da seleção. As inscrições têm início nesta quarta-feira (15), e podem ser realizadas pelo site do IFAC – www.ifac.edu.br. O prazo final para concorrer às vagas disponíveis é até o dia 2 de março.

Os cursos oferecidos pelo EaD abrangem as áreas técnicas em Meio Ambiente, Administração e Vendas. Para concorrer a uma vaga é necessário que o participante tenha concluído o ensino médio. O resultado final do Processo Seletivo 2017/1, uma vez homologado, será divulgado no dia 8 de março, a partir das 18h, no site do IFAC, bem como no Portal de EaD – ead.ifac.edu.br.

INSCRIÇÕES

Para realizar a inscrição acesse o site do IFAC (www.ifac.edu.br), selecione o banner: “PROCESSO SELETIVO EAD 2017/1 – CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES”, em seguida clique no link “INSCREVA-SE”. Após isso, é necessário escolher o Polo de ensino a distância, o curso desejado, preencher todos os campos obrigatórios apresentados na Ficha de Inscrição, conferir devidamente dados, confirmar a inscrição e enviar para análise.

ENSINO

Após a conclusão do processo seletivo, os alunos terão aulas através da plataforma online do site do EaD, bem como uma aula presencial por semana. Para a coordenadora do Ensino a Distância, Silvana Andrade, oferecer gratuitamente três cursos para 200 cidadãos fará com que todos estejam aptos para se inserirem no mercado de trabalho.

“Os cursos visam oferecer maior oportunidade de inserção no mercado para os alunos, dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria de vida das comunidades”, defende.