Prefeitura de Rio Branco divulga lista para a realização de prova na seleção da SMEL

A Prefeitura de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer divulgou nesta quinta-feira (16) a relação final das inscrições deferidas para a participação na segunda etapa (prova escrita) do processo seletivo simplificado para contratação temporária de coordenador pedagógico e profissionais de Educação Física e/ou Esporte para atender o Projeto do Programa Segundo Tempo (PST) e o Projeto do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC).

Os candidatos com inscrições deferidas vão realizar a prova escritaa ser realizada no dia 19/02/2017, no Colégio Barão do Rio Branco (Cerb), localizado à Av. Getúlio Vargas, n° 232, Bairro Centro, em Rio Branco.

A relação completa dos selecionados pode ser consultada no DOE, edição n° 11.997 desta quinta-feira, páginas de 96 a 100. Após baixar o arquivo em formato PDF no site http://www.diario.ac.gov.br/, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+”F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.