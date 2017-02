Polícia evita noite de terror em Tarauacá

Na loja Acre Bike localizada na Rua João de Paiva e que comercializa bicicletas, dois 2 jovens encapuzados jogaram gasolina e depois atearam foto na porta do prédio. Era por volta das 22 horas e graças à rua ainda estar muito movimentada e ação de terceiros, o fogo foi logo controlado. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

No bairro do Triângulo, por volta de 1 horas da madrugada desta quinta feira (16), o alvo dos incendiários do um veículo pertencente ao um diretor de escola pública, professor Aderlândio França. O fogo destruiu a parte da frente do carro.

No bairro da Praia, por volta das 2 horas da manhã desta quinta feira (16), na Rua Simão Leite Damasceno os bandidos incendiaram uma motociclete.

A polícia acredita que foi uma ação planejada pelo crime organizado e que o ‘terror’ só não foi maior e mais grave por causa da ação rápida e intensiva das forças de segurança, que em pouco tempo já estavam com um grande efetivo reforçando a seguranças nas ruas da cidade em cinco viaturas.

As investigações agora serão intensas e durante todo o dia de hoje, os bandidos deverão ser presos. Com informações Blog do Accioly