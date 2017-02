Policia deflagra ações e prende 15 suspeitos de integrar facções criminosas

A Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar deflagrou durante todo o dia de ontem, quarta-feira (15) várias ações para o cumprimento de medidas judiciais que resultou na prisão de 15 pessoas suspeitas de envolvimento com facções criminosas.

No total foram cumpridas 40 medidas judiciais divididos entre busca, apreensão e prisão. Armas de fogo, drogas, armas brancas, recipientes com combustíveis e até bomba caseira foram apreendidos com os criminosos, dois deles usavam tornozeleira eletrônica.

De acordo o delegado Josemar Pontes, todos os presos sao envolvidos com facções criminosas e são investigados de participação nos ataques ocorridos nas últimas horas em Rio Branco.

O delegado Nilton Boscaro informou que todos irão passar por audiência de custódia e devem permanecer presos por haver indícios suficientes de que estão envolvidos em crimes na capital.

A força tarefa do reforço policial nas ruas da capital deve permanecer nos próximos dias até que se retorne a normalidade, inclusive com policiamento nos ônibus coletivos.

A força tarefa do reforço policial nas ruas da capital deve permanecer nos próximos dias até que se retorne a normalidade, inclusive com policiamento nos ônibus coletivos.