”Operação Ísis” prende 7 pessoas acusadas por exploração sexual de menores no Acre

A Polícia Civil iniciou na madrugada desta quinta-feira (16) a 1ª Fase da “Operação Ísis” e cumpriu 14 medidas judiciais em Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard de pessoas ligadas ao cometimento do crime de exploração sexual de menores.

Ao todo, sete pessoas foram presas, além de três menores apreendidos por envolvimento em crimes dessa natureza. A ação policial contou com o planejamento do Departamento de Inteligência e coordenação do delegado de polícia civil Pedro Resende, com participação direta de todo efetivo dos municípios envolvidos.

OPERAÇÃO ÍSIS – Na mitologia egípcia é cultuada como sendo o modelo perfeito de mãe e esposa. Protetora de todos. Deusa da maternidade. Uma vez que trata de vítimas crianças, o nome da operação faz referencia à proteção de crianças.

Os presos serão apresentados a partir das 8h30 desta quinta-feira (16), na delegacia da 3ª Regional na Baixada da Sobral. (Assessoria PCAC)