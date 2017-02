Na garra, Rio Branco elimina o Figueirense na Arena da Floresta

Depois de amargar inúmeros insucessos na temporada passada, o Rio Branco estreou bem na temporada 2017. Na noite de ontem (15), no estádio Arena da Floresta, o Estrelão derrotou o Figueirense-SC por 1 a 0, gol do zagueiro Léo Fernandes aos 36 minutos da etapa complementar.

Com a classificação assegurada a segunda fase, o Estrelão enfrenta no próximo dia 14 de março o Gurupi-TO, adversário que eliminou o Londrina por 2 a 1.

Bem postado em campo, o Rio Branco segurou o ataque do time catarinense, apesar do adversário, além de mais posse de bola ser mais eficiente nas finalizações.

Na melhor chance de gol no primeiro tempo, após troca de passe, aos 23 minutos, Yago mandou um bom chute da intermediária e a bola encontrou o travessão do goleiro Jean. Na sobra, Josa testou para o gol, mas o arqueiro alvirrubro fez excelente defesa.

Gol e vaga

Na etapa complementar de partida, o Rio Branco veio um pouco mais agressivo, pois necessitava da vitória para avançar na competição. No entanto, o jogo era duro e concentrado no meio-campo.

Com o empate dando a vaga aos catarinenses, o Rio Branco nos 15 minutos finais resolveu ir para tudo o nada, assim deixando o adversário preso na sua saída de bola. Aos 36 minutos, o zagueiro Léo Fernandes aproveitou bola parada de Geovane e cabeceou para o fundo do gol do alvinegro. Festa para quase 1.500 pagantes na Arena da Floresta.

Com a classificação ficando pelo caminho, Figueira ainda tentou pressionar o Rio Branco na busca do empate e da vaga a segunda fase do torneio nacional. No entanto, o Rio Branco mostrou, além de boa postura tática, superação e inteligência para segurar o time catarinense e carimbar sua classificação.

"O mérito da classificação do Rio Branco pertence a cada jogador. Foram eles que tiveram espirito de luta e disciplina tática para superar o Figueirense-SC", declarou Cristian de Souza. Foto/Manoel Façanha

Com a adrenalina mais baixa após o apito final, o técnico Cristian de Souza, do Rio Branco, parabenizou seus jogadores pelo espirito de luta em campo, assim como a disciplina tática aplicada por cada uma deles. “O mérito da classificação do Rio Branco pertence a cada jogador. Foram eles que tiveram espirito de luta e disciplina tática para superar o Figueirense-SC”, declarou Cristian de Souza.

