Na capital, rio Acre eleva nível em 2cm nas últimas 24 horas

O Rio Acre continua subindo e hoje, quinta-feira, 16, está com 9,73 metros. De acordo com o comandante da Defesa Civil Municipal, Cel. George Santos, a tendência é que nas próximas 48 horas o nível do Rio continue subindo.

A boa notícia é que em Assis Brasil, próximo às cabeceiras, o manancial baixou 3,78 metros nas últimas horas e é essa água que começou a passar pela capital desde a madrugada de hoje, fazendo o nível passar de 7,80m (registrados ontem, 15) para os 9,73 registrados hoje.

George Santos destaca ainda que, se não houver chuvas mais fortes, a tendência é de que a partir da próxima terça-feira o Rio Acre comece a apresentar vazante aqui na capital. Para hoje e amanhã, a previsão é de chuvas moderadas em toda a bacia do Rio Acre.

FONTE – Departamento de Comunicação