Ministro da Justiça em exercício vem ao Acre para lançar “Plano Nacional de Segurança”

Na próxima terça-feira (21) de fevereiro, o Ministro da Justiça em exercício, José Levi Mello do Amaral Júnior, vem ao Acre para lançar o “Plano Nacional de Segurança”. O projeto é uma proposta de cooperação e parceria entre o governo federal e o estado do Acre. A confirmação da vinda do ministro partiu de sua assessoria.

A partir da proposta geral, são formuladas ações específicas em cada Estado. Entre elas, está redução da criminalidade a partir de três objetivos principais: redução de homicídios dolosos, feminicídios e violência contra a mulher; modernização e racionalização do sistema penitenciário; e combate ao crime organizado transnacional, como tráfico de drogas e armas.

Antes, na segunda-feira (20), o ministro vai lançar o mesmo plano em Roraima e Amazonas. Além do Acre, o ministro em exercício também participará da cerimônia em Porto Velho (RO). A execução do Plano começa de vez nessa quarta-feira (15) de fevereiro pelas cidades de Natal, Aracaju e Porto Alegre.

Em janeiro, ocorreu a assinatura do Pacto Federativo pela Segurança Pública, compromisso firmado entre o governo federal e os governos estaduais para o combate à criminalidade nos termos do Plano Nacional de Segurança. (Com informações Folha do Acre)