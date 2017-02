Jogadores do Boca trocam socos no treino; VEJA O VÍDEO

A semana está um pouco tensa pelos lados do Boca Juniors, mesmo com a equipe liderando a tabela de classificação do Campeonato Argentino. Duas brigas paralelas deixaram o ambiente conturbado no clube xeneize, sendo que a diretoria já está agindo para punir os envolvidos e abafar a crise interna.

Durante treinamento do Boca , os jogadores Juan Insaurralde e Jonathan Silva se estranharam e trocaram socos ali mesmo no gramado. O presidente Daniel Angelici decidiu punir ambos com 15 dias sem salários.

Após toda confusão, eles pediram desculpas publicamente. “Quero pedir desculpas ao Jony (Jonathan Silva), aos meus companheiros, à comissão técnica e a todos do clube. Eu não estava num bom dia. Foram cinco segundos de cabeça quente que não pode acontecer, temos um bom ambiente aqui. Isso não vai mais acontecer”, disse Insaurralde.

“Foi uma coisa que se passou ali dentro, um momento que perdemos a cabeça, pode acontecer com qualquer um. Agora está tudo bem. Foi algo que aconteceu e que fica ali. Agora estamos até dando risada disso”, completou Jonathan Silva.

