Esforço extra de Agepens flagra celulares, armas e drogas dentro de pavilhão do Oliveira Conde

Com a presença de agentes extras, que cancelaram folgas e férias, o esforço ampliado já está dando resultados e retirando os meios de ação do crime organizado no presídio

(Com informações AC 24 Horas) 16/02/2017 10h37