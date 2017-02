EMURB recupera ruas no Tucumã, Mocinha Magalhães e Xavier Maia

O inverno amazônico se mantém rigoroso, com chuvas diárias, mas a Prefeitura de Rio Branco, através da EMURB, segue recuperando a malha viária da capital. Nesta quinta-feira, 16, a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) realiza serviços com a operação de tapa-buracos nos bairros Tucumã, Mocinha Magalhães, Xavier Maia e também nas proximidades da Cidade da Justiça.

No Mocinha Magalhães, o trabalho é feito nas ruas Melancia, Laranja e do Tucumã. Já no Conjunto Tucumã, é feito o tapa-buracos na Rua Norte, que liga a localidade ao Mocinha. No Conjunto Xavier Maia, a equipe da EMURB recupera o asfalto da Avenida Brasil, via principal do bairro e corredor de ônibus.

O encarregado da EMURB, Lindomar Marques, cita que, em todos os bairros, a ordem do prefeito Marcus Alexandre é de priorizar as vias por onde passam os ônibus e principais acessos às localidades. “Temos que garantir que os ônibus possam circular em todo o bairro e que os moradores possam chegar sem problemas em suas casas”.

A EMURB tem atuado initerruptamente durante o período de chuvas não só com a manutenção viária, mas também, em parceria com a Secretaria de Obras, na construção e implantação de dispositivos de drenagem.

Mensalmente são utilizados cerca de duas mil toneladas de asfalto na recuperação da malha viária de Rio Branco, serviços feitos com recursos próprios do município.

Assessoria